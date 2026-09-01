Serata ricca domenica a Siligo per il 24° premio Maria Carta. L'evento organizzato dalla Fondazione Maria Carta e dall'amministrazione comunale inizierà alle 17.30 e godrà della diretta su Videolina e Radiolina. Quest'anno il premio è stato assegnato alle Faraulla, quartetto femminile pugliese che canta a cappella sia brani della tradizione sia brani originali.

Riconoscimento anche per il batterista ozierese Salvatore Corazza, sulla breccia da mezzo secolo, dove ha inanellato collaborazioni illustri: da BB Kinh a Patti Smith, da Bocelli a Ornella Vanoni. Ha anche preso parte a ben sei concerti al Vaticano e a diverse trasmissioni tv con Corrado e Raffaella Carrà.

Gli altri premi saranno assegnati al Circolo Sarda Tellus di Genova e all’azienda casearia Fratelli Pinna di Thiesi. Premio speciale ad Anna Moroni, cuoca resa popolare dalle sue apprezzate apparizioni televisive grazie alle quali ha promosso anche la cultura e la cucina tradizionale sarda.

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