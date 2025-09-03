Incidente per fortuna senza conseguenze gravi stamattina a Sassari. Un’automobile e una moto si sono scontrati, intorno alle 8, prima del cavalcavia che immette su Predda Niedda all'altezza di Santa Maria.

L’impatto ha provocato lievi ferite a entrambe le persone coinvolte che, per precauzione, sono state condotte al pronto soccorso dell’ospedale di Sassari dal 118.

Sul posto era presente la polizia locale per i rilievi, per mettere in sicurezza l’area e dirigere il traffico.

