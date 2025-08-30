Sassari, incidente sulla “bretellina”: auto finisce in mezzo ai campiIl conducente avrebbe perso il controllo del mezzo durante il violento nubifragio che si è abbattuto sulla zona
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incidente ieri a Sassari su via Giovanni Paolo XXIII e intervento oggi della polizia locale.
L'Atp ha allertato stamattina la Municipale per la presenza di un'autovettura in mezzo ai campi.
Gli agenti intervenuti hanno trovato il proprietario che si stava organizzando per rimuovere la macchina.
Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe perso il controllo dell'autovettura durante il nubifragio di ieri toccando la rotonda e finendo all'esterno della carreggiata.
Per fortuna ne è uscito illeso nonostante il pericolo corso.