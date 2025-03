Incendio nel pomeriggio a Sassari. Alle 17.30, l'intervento dei vigili del fuoco in un vecchio asilo in Via Paolo De Muro, quartiere Carbonazzi, dismesso da diversi anni.

Alcune persone avevano notato del fumo provenire dalla struttura avvisando così i pompieri. Appena arrivati sul posto i vigili estinguevano le fiamme, causate da cataste di legna e plastica, e cominciavano le opere di bonifica e controllo della struttura. Sul posto la Polizia Locale.

L'intervento era ancora in corso al calar del sole.

