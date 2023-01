In via dei Corsi, in pieno centro storico a Sassari, a due passi dal palazzo Civico, sede dell'Amministrazione comunale, sembrano diventate storiche le palizzate di legno e le travi che sostengono un terrapieno pericolante e soprattutto molto pericoloso.

La viabilità ai pedoni inoltre è resa ancor più difficoltosa dalla presenza delle immancabili transenne che delimitano la zona. Una situazione che sta esasperando i residenti. «Un tempo via dei Corsi era uno dei budelli più caratteristici del centro storico, che vive invece una situazione di degrado e decoro sempre peggiore - dicono in coro diversi di loro -. Dobbiamo vivere con la paura di un muro sempre più minaccioso. Retto tra l'altro da travi di legno, una soluzione provvisoria e precaria che non può durare ovviamente per sempre. Inoltre ci vergogniamo come sassaresi quando osserviamo anche i turisti allibiti per le condizioni in cui si trova la nostra via. Abbiamo più volte sollecitato l'Amministrazione comunale a sanare questa incresciosa situazione. Sinora - concludono - solo promesse, ma di risposte concrete nemmeno l'ombra. Nessun lavoro serio è cominciato».



