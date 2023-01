Quando la burocrazia e in questo caso il solito e irrisolto conflitto di competenze impediscono la risoluzione di un problema all'apparenza semplice. Un caso emblematico a Sassari in piazza Toscanini, nel popoloso quartiere Santa Maria di Pisa.

Alcune palme sono state attaccate dal parassita noto come punteruolo rosso, che le ha fatte marcire. Le grosse piante sono così cadute. Da molti mesi. Nessuno sinora le ha raccolte e portate via. L'Area che gestisce gli stabili prospicienti non avrebbe i mezzi per intervenire, il Comune, più volte sollecitato, afferma che i terreni su cui le palme sono cadute non rientrano nelle proprie competenze. Risultato? Il degrado di alcuni spazi verdi importanti. Che potrebbero essere valorizzati, in un quartiere praticamente privo di servizi.

Una delle palme (L'Unione Sarda - Tellini)

«Sempre la stessa musica - affermano diversi residenti -. Ogni ente interpellato dice che vorrebbe intervenire, ma o mancano i mezzi per farlo oppure non ci sono le competenze. I resti delle palme continuano intanto a marcire da mesi e peggiorano il grave degrado già esistente nel quartiere. Siamo sempre più allibiti».



