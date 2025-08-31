Piazza d’Italia a Sassari ospita stasera la manifestazione per dire stop al genocidio a Gaza. «Rompiamo il silenzio», recita il titolo dell’iniziativa che da settimane a Sassari, ogni domenica, punta i riflettori su quello che sta accadendo in Palestina.

Attraverso letture di poesie, racconti e testimonianze come quella di coloro che, oggi all'aeroporto di Olbia, hanno tentato di impedire lo sbarco dei turisti israeliani provenienti da Tel Aviv. Ogni intervento è sottolineato al termine dal clamore di pentole, fischietti e mestoli per rompere appunto il silenzio sulla tragedia palestinese. La serata è stata dedicata anche alla flotta internazionale Global Sumud Flotilla, formata da 44 delegazioni di altrettanti paesi tra cui Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, Danimarca, Thailandia, Australia, Turchia.

Le imbarcazioni, in partenza proprio il 31 agosto, cercheranno di portare aiuti umanitari a Gaza, rompendo il blocco imposto da Israele all'accesso via mare. Al coordinamento internazionale di volontari, aderiranno attivisti, medici, avvocati, associazioni non governative e persone comuni.

