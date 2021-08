Ennesimo incidente ieri a Li Punti, quartiere di 20mila abitanti alla periferia nord di Sassari. Un giovane alla guida di una grossa utilitaria bianca, per cause che rimangono da stabilire, ha percorso a velocità sostenuta e in contromano via Vittorio Era.

La vettura ha quindi sbandato, urtato altre vetture in sosta, abbattuto un palo della segnaletica e poi si è ribaltata, finendo la sua folle corsa. Illeso il conducente. Per fortuna in quel momento non non transitavano macchine nella giusta direzione di marcia, né pedoni o bambini, altrimenti le conseguenze sarebbero state ben più gravi.





