Carenza di organico in questura a Sassari e negli uffici distaccati. Questi i temi discussi, ieri nel capoluogo turritano, negli incontri che si sono tenuti con la prefetta Maria Grazia La Fauci, il questore Filiberto Mastrapasqua, e gli esponenti del Silp Cgil.

«Siamo sotto organico di 148 persone- hanno dichiarato il segretario del Silp nazionale Pietro Colapietro con il segretario regionale Silp Cgil Alessandro Cosso - rispetto a quanto previsto e la situazione è particolarmente critica nei commissariati di Olbia, Alghero, Ozieri, Porto Cervo-Arzachena e Tempio Pausania».

Insieme agli esponenti del Silp erano presenti anche il segretario della Cgil Sardegna Fausto Durante, la segretaria regionale Cgil Francesca Nurra e il segretario della Camera del Lavoro di Sassari Massimiliano Muretti. L’associazione di categoria ha ricordato come la provincia ospiti tra l’altro eventi di grande richiamo, sportivi e politici, che necessitano di un significativo dispiegamento di forze dell’ordine. «Esiste poi un problema generazionale - continua il sindacato - perché i pensionamenti non vengono compensati da adeguato ricambio da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza».

Ora l’augurio è che si attuino misure concrete per la risoluzione dei problemi esposti. «Attendiamo una risposta concreta e azioni efficaci da parte delle istituzioni competenti per garantire la sicurezza dei cittadini e adeguate condizioni di lavoro per gli operatori di polizia».

