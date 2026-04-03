Sassari, il Mercato civico aperto fino alle 15. Il Comune: «Veniamo incontro alle richieste dei commercianti»Orario esteso di un’ora nelle giornate di venerdì e sabato
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Modificati gli orari del Mercato Civico a Sassari. Lo comunica l’amministrazione comunale riferendo che il cambio si è reso necessario per venire incontro alle esigenze degli operatori commerciali.
La variazione comincerà da oggi, riguarderà tutti i venerdì e i sabato, con la struttura che resterà aperta fino alle 15 e non più fino alle 14, come fino ad adesso. L’obiettivo, sostiene Palazzo Ducale, “è offrire un miglior servizio ai cittadini e ai turisti sia in vista delle imminenti festività pasquali sia della prossima stagione turistica”. Domani poi, sabato 4 aprile, in via eccezionale, il Mercato aprirà alle 5 invece che alle 6.