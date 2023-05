«Siamo alle battute finali. La nostra Amministrazione ha dato concreto impulso a tutti gli atti necessari per il completamento».

Queste le parole a marzo 2022 di Manuel Alivesi, presidente della IV commissione del comune di Sassari, durante un sopralluogo della commissione stessa al mattatoio. Struttura ubicata in zona Truncu Reale (tra Bancali e Porto Torres) costata più di 6 milioni di euro, che da oltre 25 anni attende l'inaugurazione.

Torna oggi sull'argomento il consigliere comunale sassarese di Forza Italia Francesco Ginesu con un'interrogazione al sindaco Nanni Campus e alla Giunta comunale.

Il consigliere chiede infatti «quali sono i motivi per cui si sono resi necessari ulteriori fondi per il mattatoio, oltre quelli già ad esso destinati recentemente da questa Amministrazione. E soprattutto quali sono ad oggi i motivi per cui la struttura non sia ancora operativa».



