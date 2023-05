A.A.A. Vendesi villetta, o terreno, o appartamento del Comune di Sassari. Per informazioni rivolgersi all'agenzia immobiliare. Suona come una burla, ma in realtà per reperire risorse economiche l'amministrazione comunale ha deciso di rivolgersi alle agenzie immobiliari che entro il 15 giugno potranno presentare manifestazione d’interesse per occuparsi del servizio di intermediazione per l'alienazione di immobili comunali.

Naturalmente si tratta solo di una parte piccola del patrimonio comunale. Basti dire che secondo il censimento del 2021 (l'ultimo pubblicato) solo i fabbricati posseduti sono intorno ai 2.000. Per il momento i lotti messi sul mercato sono 12. Riguardano una villetta vicino alla Rotonda di Platamona, un locale commerciale in piazza Santa Maria, tre appartamenti al centro di Alghero e sette terreni, tra uliveti e seminativi, nella campagne del territorio di Sassari, che va ricordato è il quinto Comune d'Italia per estensione.

Non tutti i beni in vendita sono liberi, diversi sono locati.

Alle agenzie immobiliari è richiesto di promuovere le vendite, tramite l'utilizzo della propria organizzazione, degli immobili di proprietà comunale presenti nel piano delle alienazioni; gestire, con oneri a proprio carico, tutte le attività di pubblicità e i potenziali acquirenti, attraverso informazioni, chiarimenti di natura tecnica, appuntamenti e sopralluoghi; svolgere attività di raccordo e coordinamento tra le parti fino alla stipula notarile; predisporre, variare e aggiornare la modulistica per la sottoscrizione di eventuali accordi preliminari.

