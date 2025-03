Nulla di fatto a Sassari per le proposte di concessione dei parcheggi di via dei Mille, viale Dante e Mercato Civico. Con una delibera di giunta pubblicata ieri viene espressa “l’insussistenza di interesse pubblico per le proposte di finanza di progetto presentate da Apcoa e Saba Italia”. Entrambe avevano presentato i propri programmi nel 2024, prima Apcoa accompagnando una successiva integrazione, mentre Saba era giunta in seguito con un altro project financing.

Questo aveva prorogato la decisione del Comune che nel documento di ieri, pur evidenziando i pregi delle due iniziative, ne sottolinea allo stesso tempo “alcune importanti criticità”.

Il niet spinge il Comune a promuovere una propria iniziativa diretta per trovare il futuro gestore. Le condizioni consistono nel dare una concessione che non può essere superiore a vent’anni, in cui è previsto un canone da dare all’Ente e che deve conservare le attuali tariffe, «salvo indicizzazione di legge».

L’aspetto più importante riguarda però la riqualificazione delle strutture attraverso lavori per eliminare le infiltrazioni nei parcheggi Mercato e Dante.

Infine, si scrive nella delibera, saranno necessari «interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per garantire la funzionalità dei tre parcheggi per l’intera durata della concessione della gestione, totalmente a carico del concessionario».

Ora sarà il settore Infrastrutture e Mobilità a dover pubblicare un avviso pubblico per la ricerca di altre proposte che dovranno arrivare entro 60 giorni.

