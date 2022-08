Un fendente terribile, sferrato da dietro, all'altezza del rene, che è affondato in un punto delicatissino della colonna vertebrale.

È la coltellata che rischia di paralizzare il 35enne sassarese coinvolto nella rissa della spiaggia Marinella a Porto Rotondo, nella notte tra sabato e domenica scorsa.

Il giovane è attualmente ricoverato nel reparto Neurochirurgia dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari e domenica mattina ha subito un intervento chirurgico.

Il giovane oggi ha mosso alcune dita del piede sinistro, un piccolo segnale confortante, ma tutte le altri parti degli arti inferiori sono immobilizzate. Il paziente è comunque perfettamente cosciente e non è in pericolo di vita. Non resta solo che sperare in un suo completo recupero, anche se è azzardata per ora qualsiasi previsione.

Per l'accoltellamento i carabinieri hanno arrestato un rapper romano di 26 anni: Elia Di Genova, conosciuto come "Elia 17 Baby", che si trova recluso nel carcere di Bancali.



