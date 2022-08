Elia Di Genova, trapper romano di 26 anni conosciuto come “Elia 17 Baby”, è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Olbia con l’accusa di tentato omicidio.

Sarebbe lui il protagonista della rissa con accoltellamento avvenuta nella spiaggia di Marinella nella notte tra sabato e domenica.

Per quell’episodio un 35enne di Sassari, ferito alla schiena con una coltellata, è finito in ospedale e rischia la paralisi.

Il trapper, che conta migliaia di follower, è stato identificato grazie alle testimonianze raccolte dai militari che hanno ricostruito tutta la vicenda.

I legali che rappresentano Di Genova, Pietro e Gian Maria Nicotera di Roma, hanno sentito il loro assistito. Attendono l'udienza di convalida del fermo per conoscere i dettagli della vicenda.

Non è la prima volta che il trapper finisce agli onori della cronaca: nel 2021 è stato arrestato per spaccio ed è finito nei guai anche per una rissa con alcuni turisti a Villa Borghese, a Roma.

