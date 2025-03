Il Movimento incontra i quartieri a Sassari. Ieri a Latte Dolce gli esponenti 5 stelle si sono confrontati coi cittadini nella sala parrocchiale del rione sulle tematiche ritenute più urgenti per la popolazione. «Cominciamo qui - dichiara il senatore Ettore Licheri - come segno di rinascita in un quartiere dove non è mai nata una forma comunitaria. Ci sono tante persone che si stanno adoperando per questo e stiamo dando loro il nostro sostegno».

Diverse le presenze nella prima «iniziativa itinerante del gruppo territoriale di Sassari, Tissi, Ossi, Uri». «Sono venuti in tanti - commenta la consigliera comunale Chiara Musio e promotrice della serata - per parlare con noi e riportare così i loro problemi ed esigenze in Comune, Regione o a livello nazionale».

I problemi che affliggono il quartiere sono noti ma due sono stati citati con costanza: l’emergenza idrica e la viabilità. In particolare il secondo spaventa i residenti, anche in considerazione dei gravi incidenti avvenuti ai danni di pedoni e di automobilisti.

«Si corre troppo - riferiscono - servono i dissuasori».

L’iniziativa di ieri è l’avvio di una serie di altre che vedranno protagonisti i quartieri. «Il fatto straordinario visto oggi - conclude Licheri - è che troviamo cittadini molto più maturi e formati, coscienti delle difficoltà che comporta governare una municipalità complessa come quella di Sassari».

All’incontro hanno partecipato anche l’amministratore straordinario della città metropolitana di Sassari Gavino Arru, l’assessora comunale Patrizia Mercuri e i consiglieri comunali Noemi Piga ed Eugenio Arru.

© Riproduzione riservata