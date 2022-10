Una grande palazzo che ospitava un'importante attività imprenditoriale. Sorge a Predda Niedda, la zona industriale commerciale e industriale di Sassari, ma i vecchi proprietari hanno da anni abbandonato la propria attività.

I soliti ignoti ne hanno approfittato per diverso tempo per crearne nel tempo una discarica a cielo aperto nello spazio antistante. Ma non solo. Danni anche all'interno del grande locale: diverse attrezzature sono state infatti danneggiate e dentro alcune stanze si trova qualsiasi tipo di rifiuto. Probabilmente qualcuno ha usato la struttura come deposito di vecchi oggetti per poi rivenderli.

L'interno dell'edificio (L'Unione Sarda - Tellini)

Fatto sta che la situazione interna ed esterna ai locali non è più tollerabile. La struttura sarebbe stata venduta all'asta nei giorni scorsi. Ora si vocifera di altre attività imprenditoriali. Lo stabile, nonostante tutto, si presenta ancora in ottime condizioni statiche. E può essere considerato di ottimo valore.



