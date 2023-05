A Sassari, nel quartiere Santa Maria di Pisa, i residenti di via Monteverdi erano quasi stufi di gridare che quegli alberi erano pericolosi.

Sino alla situazione di questa sera, quando alcuni grossi rami stavano per staccarsi e potevano arrecare grave danno alle persone e alle cose che stavano sotto. Da qui le numerose chiamate ai vigili del fuoco di Sassari. Che sono intervenuti verso le 20, hanno transennato la zona e con le loro potenti motoseghe hanno tagliato i rami pericolanti.

Una cosa che si sarebbe dovuta fare ben prima. Ma i conflitti di competenze tra Area (che ha la proprietà delle case popolari ubicate in via Monteverdi e non solo) e Comune continuano da tempo immemorabile. Senza soluzione naturalmente.

«Una situazione al limite del paradosso - sottolinea amaramente Gianluigi Onida, componente del comitato di quartiere -. Per fortuna ci hanno pensato i vigili del fuoco a risolvere questa situazione di grave pericolo, che non è purtroppo l'unica. Noi da mesi chiediamo sull'argomento una Conferenza di servizi tra Area e Comune di Sassari. Inutilmente».

