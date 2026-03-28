Restano gravi le condizioni dello studente universitario di 23 anni, di origini marocchine, che ieri a Sassari ha accoltellato il portiere dello studentato Ersu, in via La Marmora, ferendolo al collo, e poi si è lanciato dal tetto dell'edificio, facendo un volo di 4 piani.

Il giovane è ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata, mentre il portiere della residenza studentesca è stato dimesso ieri pomeriggio.

Ieri mattina lo studente, arrivato a Sassari lo scorso ottobre, è salito sul tetto della residenza Ersu, al centro storico, urlava e ha gettato per strada un telefono cellulare, un pc portatile, le pantofole. Alcuni passanti hanno avvisato il portiere, che ha raggiunto il giovane per cercare di calmarlo e di riportarlo all'interno. Lo studente lo ha colpito al collo con più coltellate che lo hanno raggiunto superficialmente. Poi si è lanciato nel vuoto.

Sul posto sono intervenuti il 118, che ha trasportato il ragazzo e il portiere al Pronto soccorso, gli agenti della Sezione Volanti e della Squadra mobile, la polizia locale. Gli ispettori della Mobile hanno avviato le indagini e sentito diversi testimoni.

(Unioneonline)

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