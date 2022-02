Pauroso scontro frontale tra un bus dell’Atp, diretto nel centro cittadino di Sassari, e un’auto che procedeva verso il quartiere Serra Secca. Nell’incidente, avvenuto in via Carlo Felice poco dopo le 22 di ieri, sono rimasti feriti il conducente e il passeggero della Megane. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del 118, intervenuti sul posto con l’ambulanza della Croce Blu e il mezzo di soccorso della Croce rossa italiana che hanno accompagnato i feriti all’ospedale civile Santissima Annunziata.

L’autobus è quello della linea urbana 25 dell’Azienda trasporti pubblici. Resta da ricostruire la dinamica del sinistro: secondo circostanze al vaglio della Polizia locale, intervenuta per gli accertamenti e i rilievi del caso, i due mezzi si sono scontrati frontalmente mentre percorrevano la strada in direzioni opposte. È stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per accertare l’assenza di sostanze infiammabili sulla strada rimasta chiusa al traffico per oltre un’ora.

