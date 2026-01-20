Le segreterie cittadina e provinciale di Sassari di Forza Italia esprimono la loro solidarietà al segretario regionale del partito, Pietro Pittalis.

Il deputato degli azzurri ha subito diversi attacchi di recente per le sue dichiarazioni sul trasferimento dei detenuti al 41-bis nelle carceri sarde e in merito al Decreto Energia.

«Il confronto politico e la critica anche aspra sono elementi essenziali della democrazia- scrivono le segreterie- Tuttavia, quando si oltrepassano i limiti del rispetto e della verità ricorrendo a insulti, diffamazione e calunnia, non si è più nel campo del dibattito politico ma in quello dell’aggressione personale. La decisione di adire le vie legali da parte di Pittalis viene ritenuta “corretta e doverosa».

«Come segreterie territoriali ribadiamo il nostro sostegno all’azione del Governo nazionale e al lavoro che Forza Italia sta portando avanti con serietà e responsabilità, contrastando una narrazione fondata sull’odio e sulla mistificazione dei fatti», concludono.

