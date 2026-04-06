Sassari, fiamme nello stabile rifugio dei senzatettoVigili del fuoco in azione nella notte tra Vicolo Viola e via Mercato. Nessun ferito
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Allarme incendio nella notte tra domenica e lunedì a Sassari.
Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta tra Vicolo Viola e Via Mercato, per un rogo sviluppatosi in un edificio di due piani.
Gli uomini del 115 hanno provveduto a estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area, riuscendo a contenere i danni al solo locale del piano terra.
L'ambiente secondo le prime informazioni, sarebbe stato occupato da persone senza fissa dimora. Non si registrano persone coinvolte e i danni risultano circoscritti a un letto.
La cause dell’incendio sarebbero di natura accidentale. Sul posto anche la Polizia di Stato.
(Unioneonline)