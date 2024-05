Incendio intorno alle 18 in un appartamento di piazza Sacro Cuore a Sassari. Secondo una prima ricostruzione sarebbe andato a fuoco il materasso di una casa all'ultimo piano, insieme ad altri vestiti, forse per una sigaretta lasciata accesa.

Sono scaturite alcune fiamme il cui calore ha distrutto il vicino televisore e annerito le pareti. Per fortuna la donna che abita nell'appartamento è riuscita subito a fuggire venendo soccorsa dai vicini e poi dell'ambulanza del 118. La 50enne è stata portata per precauzione al pronto soccorso del Santissima Annunziata ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

A intervenire sul posto i vigili del fuoco, che hanno subito domato l'incendio, i carabinieri e gli agenti della polizia locale.



