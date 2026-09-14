Festa Maggiore, ieri a Sassari, per il Gremio dei Sarti.

Nella chiesa di Sant’Antonio Abate, di mattina, si è tenuto il rito dell’Intregu, che ha visto il passaggio della bandiera dall’obriere uscente Mirco Moracini al nuovo obriere Giovanni Andrea Pasca. Il tradizionale scambio è arrivato al termine della messa, officiata da don Davide Onida, e preceduto, sabato 12 settembre, dai vespri solenni.

Sempre domenica, ma di sera, ha avuto luogo la processione per le vie cittadine con il trasporto del simulacro della Vergine di Montserrat, a cui hanno partecipato gli altri Gremi cittadini e il Corpo bandistico “Luigi Canepa”. Oggi, a conclusione della tre giorni di celebrazioni, alle 18, verrà officiata la messa in suffragio dei gremianti defunti.

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