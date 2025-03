Tre anni di reclusione a testa in abbreviato per altrettanti imputati a Sassari con l’accusa di concorso alla falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. La decisione del gup Gian Paolo Piana, nei giorni scorsi nel tribunale del capoluogo turritano, si riferisce all’anno 2022 quando in diverse occasioni, tra gennaio e febbraio a Thiesi, tre persone con il concorso di un farmacista, riferisce il capo d’imputazione, attestavano falsamente l’avvenuta esecuzione di test antigenici mediante inserimenti nella piattaforma regionale gestionale casi e contatti per la ricerca del Sars-cov-2 con conseguente rilascio della certificazione verde Covid 19 “green pass”.

Mentre per il farmacista, difeso dall’avvocata Federica Strusi, la pena è stata di un anno e 4 mesi con il patteggiamento, per il trio invece, assistito dal legale Bastianino Ventura, l’esito dell’abbreviato ha visto la condanna a tre anni più il pagamento delle spese processuali. L’avvocato ora ricorrerà in appello contro la sentenza.

