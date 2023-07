6 km a piedi per raggiungere il carcere di Bancali. Questa la singolare “evasione” compiuta da un 32enne, due giorni fa, dalla comunità di recupero di La Crucca dove si trovava per una misura cautelare decisa dal giudice di Nuoro.

Ma non gradendo forse la vita del centro decide di lasciarlo in piena notte raggiungendo la prigione sassarese dove peraltro non era mai stato prima. Presentatosi all’ingresso viene subito raggiunto dai carabinieri che ne dispongono il fermo e ieri il giovane di un paese dell’hinterland finisce in tribunale a Sassari nel processo per direttissima davanti alla giudice Silvia Masala.

Difeso dall’avvocato Gianfranco Vacca, il pm era Antonio Pala, per l’uomo si dispone la convalida dell’arresto e il ritorno nel posto da cui era scappato, La Crucca. In attesa che il magistrato di Nuoro decida per lui una misura alternativa o riconfermi questa.

