Evade dai domiciliari e viene investito da un’auto della polizia locale. È successo due anni fa, in centro storico a Sassari, quando un 45enne sassarese lascia l’abitazione nonostante un giudice avesse disposto per lui la misura degli arresti domiciliari entro una certa fascia oraria. L’uomo però infrange la prescrizione e cammina per un vicolo di Sassari Vecchia uscendo alla fine su corso Vittorio Emanuele.

Spunta così sulla strada, senza guardare, venendo urtato dall’auto che se lo vede sbucare davanti all’improvviso e non ha la possibilità di evitarlo. Per il 45enne arriva una conseguenza doppia per essere uscito di casa: gesso per un mese al braccio e denuncia per evasione.

Nei giorni scorsi in tribunale la giudice Silvia Masala ha deciso però di assolvere per particolare tenuità del fatto l’imputato, difeso dall’avvocata Maria Domenica Camboni. Quest’ultima aveva fatto emergere l’assenza di recidiva contestata oltre alla particolare tenuità del fatto. La pm Ilaria Achenza aveva invece chiesto la condanna.

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