Estorce denaro a un imprenditore di Sassari e viene arrestato. Lo scorso giovedì, 18 giugno, i militari sono intervenuti bloccando l’indagato mentre usciva con 1250 euro dagli uffici dall’azienda della vittima, titolare di un’impresa che si occupa del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari. L’ultima delle somme che l’uomo avrebbe versato per quasi un anno al presunto estorsore, il quale appartiene allo stesso comparto in quanto rappresentante per conto di una catena di supermercati, società risultata del tutto estranea ai fatti.

Secondo quanto scoperto dalle indagini, il tutto sarebbe iniziato nel novembre 2025 quando la persona avrebbe preteso la consegna di 1.250 euro mensili, per un totale accertato di 15.000 euro.

L’arrestato avrebbe costretto l’imprenditore a fare i versamenti sotto la minaccia di far interrompere in modo arbitrario i rapporti commerciali, nell’ambito della fornitura di prodotti alimentari, tra l’azienda del denunciante e la rete di distribuzione. E questo avrebbe causato un danno economico stimato in circa 300.000 euro all’anno. Dopo aver ricostruito le condotte illecite i carabinieri hanno arrestato l’indagato quattro giorni fa, come scritto, mandandolo agli arresti domiciliari. L’udienza di convalida ha confermato l’arresto.

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