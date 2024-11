Ennesima spaccata in un'attività commerciale di Sassari. A essere preso di mira stavolta è stato il Bar Ducale in via Santa Caterina, a pochi metri dal Comune, colpito stanotte da alcuni ignoti che, con la base di pietra per gli ombrelloni, hanno tentato di penetrare nell'esercizio.

Il vetro dell'ingresso ha resistito all'attacco che ha comunque provocato un grosso danno alla porta. Quanto avvenuto è l'ennesimo assalto ai negozi del centro storico.

Quattro di recente le spaccate subite in due attività di ottica, un bar e un market a Sassari Vecchia. Tanto che il sindaco Giuseppe Mascia e l'assessore al Bilancio hanno annunciato l'arrivo di 80 videocamere per arginare il fenomeno della microcriminalità.

