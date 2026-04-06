Sassari, eletti due componenti della Commissione Disabilità (che è ferma da due anni)Manca però l’elenco delle associazioni che ne dovranno fare parte e il nome del presidente
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Eletti due componenti della Commissione Disabilità a Sassari. L’ultima seduta del consiglio comunale ha portato alla nomina dei consiglieri Chiara Musio, del Movimento 5Stelle, e Pietro Pedoni, Fratelli d’Italia, a rappresentare la minoranza in Aula. Manca però ancora tutto il resto, dalle associazioni che ne dovranno fare parte, tutte operanti nell’ambito di diverse disabilità, fino al suo presidente. L’obiettivo dell’organo è quello, come riporta il Comune, “di dar voce ai bisogni delle persone con disabilità del territorio comunale”. La precedente commissione, presieduta da Ermelinda Delogu, è decaduta al termine del mandato del precedente esecutivo, guidato da Nanni Campus. Ora, a distanza di quasi due anni, l’organo resta non operativo.