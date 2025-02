Apre a Sassari il Pad – Punto di Assistenza Digitale per le fasce deboli della popolazione.

Un’iniziativa voluta dall’associazione Misericordia e che, dal 1° marzo, aiuterà le persone, in particolare gli anziani, a usufruire dei servizi sul web.

«Diamo vita al Pad - spiega Giovanni Mura, presidente della Misericordia di Sassari - grazie al progetto di servizio civile e in centro storico dove in tanti ci hanno chiesto supporto».

Nelle due sedi, il Maddalhub in via La Maddalena e in via Simon, i volontari sosterranno l’utenza per approcciarsi alla pubblica amministrazione attraverso l’identità digitale, per installare le app, magari di emergenza come quella del 112, per il Cup Web o il PagoPa, oppure per aprire una pec. Sono tante le possibilità offerte e quanto mai necessarie perché, afferma Sara Cheri che, insieme a Riccardo Rum e altri, fornirà ausilio all’utenza, «perché in Sardegna solo il 54% dei cittadini possiedono competenze digitali».

