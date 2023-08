Sassari piange “il maestro" Francesco Fiori, storica figura della città, scomparso all’età di 91 anni dopo una carriera da barbiere durata settantasette.

Aveva iniziato a impugnare forbici e pettini nel 1946 poi, dal ‘65, aveva aperto il suo salone in via dei Mille, diventato prima un punto di riferimento, poi un’istituzione per Sassari.

La sua figura era stata raccontata a inizio anno in un servizio del telegiornale di Videolina, che aveva scatenato l’affetto dei social per Fiori: «Anche persone che non conosco», aveva detto “il maestro”, «mi fermano per strada e mi chiedono “tu sei quello della televisione”».

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata