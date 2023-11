Si preannunciano disagi per martedì 21 novembre a causa degli interventi Enas di efficientamento lungo l’acquedotto Coghinas 2 che serve i comuni di Sassari, Porto Torres, Castelsardo e Tergu.

I lavori, che riguarderanno sia la condotta sia la vasca di carico, comporteranno il blocco del rifornimento di acqua grezza negli impianti di Abbanoa e di conseguenza si verificherà una diminuzione della produzione di acqua potabile. Saranno, infatti, sfruttati dei collegamenti secondari che consentiranno di compensare parzialmente l’interruzione dal Coghinas tramite l’approvvigionamento dall’invaso del Cuga. L’acquedotto Coghinas 2 rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale a Sassari e di Castelsardo. Quest’ultimo comune è l’unico centro che non può contare su integrazioni o collegamenti secondari.

Pertanto la chiusura dell’erogazione dipende esclusivamente dai tempi di Enas: dalle 7 di martedì alle 8 di giovedì. Enas ha stimato una durata di 40 ore (dalle 7 della mattina di martedì fino alle 23 del giorno successivo). Per far fronte a questa nuova sospensione Abbanoa ha approntato un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la produzione di acqua potabile.

Per la città di Sassari l’interruzione è prevista dalle 8.30 alle 19.30 di martedì nei quartieri alimentati in via esclusiva da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro. A Porto Torres l’erogazione idrica sarà garantita dalle scorte accumulate nei serbatoi e dall’integrazione garantita dai pozzi locali di Li Pidriazzi, mentre per Tergu la chiusura dell’erogazione è prevista dalle 17 di martedì alle 8 giovedì.

