Droga e pugnali. Arrestato dai carabinieri a Sassari, lo scorso lunedì, un giovane ritenuto responsabile dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto di armi e oggetti atti ad offendere.

I militari dell’Arma lo hanno notato perché, nella stazione degli autobus in via Padre Zirano, alla loro vista era apparso molto nervoso. Lo hanno allora perquisito trovando, in un marsupio, 135 grammi di marijuana, suddivisa in tre involucri. Oltre alla droga, l’indagato nascondeva anche un pugnale lungo oltre 22 centimetri, di cui 12 di sola lama. Arrestato e messo ai domiciliari, il giovane è in attesa dell’udienza di convalida.

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