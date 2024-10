Due incendi sono scoppiati stanotte a Sassari, con la necessità dell’intervento dei vigili del fuoco ed entrambi per delle auto andate in fiamme. Il primo è divampato attorno alle 23.30, in via Rizzeddu, mentre il secondo all'1.30 da tutt’altra parte della città in via Gorizia sfiorando altre due vetture.

Il rapido intervento della squadra, in tutti e due gli episodi avvenuti in momenti diversi e distanti fra di loro, ha fatto sì che i danni si limitassero alle sole auto coinvolte. Sul posto anche i carabinieri per capire le cause del doppio incendio.

