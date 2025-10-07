Una visita all’insegna del riconoscimento e della vicinanza quella del Ministro della Difesa Guido Crosetto al personale della Brigata Meccanizzata “Sassari”, dove ha voluto portare personalmente il suo saluto e ringraziamento agli uomini e alle donne in divisa.

Nel corso dell’incontro, il Ministro ha sottolineato il legame umano e istituzionale con le Forze Armate: «Sono qui per ringraziarvi. Con alcuni di voi mi sono già incontrato in Libano, in un periodo difficile. Vi ho seguito giorno per giorno, come si segue una persona di famiglia. Perché è così che intendo il mio ruolo di Ministro: servire chi serve la #Difesa».

Crosetto ha voluto rimarcare il valore del servizio quotidiano prestato dai militari, spesso lontano dai riflettori e non sempre compreso dall’opinione pubblica: «La Difesa esiste grazie a uomini e donne che ogni mattina si alzano, con i propri problemi e le proprie famiglie, e scelgono comunque di indossare la divisa, di fare il proprio dovere, di servire il Paese. Il nostro compito è difendere le persone a cui vogliamo bene e, con esse, l’Italia intera. Anche quando qualcuno non comprende o sottovaluta il vostro lavoro».

Ha poi concluso il suo intervento con un messaggio di apprezzamento e incoraggiamento: «Vi ringrazio per ciò che fate, per come lo fate, e per ciò che rappresentate. Buon lavoro a tutti, e un abbraccio».

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata