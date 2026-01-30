in via buccari
Sassari, crolla un muro: danneggiate due autovettureSul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza
Crolla un muro di contenimento in pietra a Sassari.
Il cedimento si è verificato oggi in via Buccari e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, visto il distacco di diversi elementi strutturali e mattoni di grandi dimensioni.
La caduta ha colpito e danneggiato in modo grave due autovetture parcheggiate. Per fortuna, al momento del crollo, non vi erano pedoni e non si segnalano feriti.
