Crolla un muro di contenimento in pietra a Sassari.

Il cedimento si è verificato oggi in via Buccari e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, visto il distacco di diversi elementi strutturali e mattoni di grandi dimensioni.

La caduta ha colpito e danneggiato in modo grave due autovetture parcheggiate. Per fortuna, al momento del crollo, non vi erano pedoni e non si segnalano feriti.

