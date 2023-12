Episodio paradossale a Sassari.

Protagonista un uomo, arrestato perché aveva violato il divieto di avvicinamento alla sua ex. Ma il 51enne in realtà era tornato a vivere da tempo senza problemi con la compagna intrecciando di nuovo una relazione con lei.

Ieri sera però un violento litigio tra i due ha portato la 49enne ad avvertire il compagno che, se non avesse smesso di urlare, lei avrebbe chiamato le forze dell'ordine.

A quel punto il sassarese ha pensato bene di precederla e di telefonare lui stesso alla Polizia di Stato che, arrivata nella casa con alcuni agenti, ha constatato l'evidenza, ovvero la violazione del divieto di avvicinamento. Per questo motivo il 51enne è stato di nuovo arrestato.

Un contesto anomalo, giunto oggi in tribunale con un processo per direttissima in cui il pm Mario Leo ha chiesto per l'uomo la misura della custodia cautelare in carcere.

Gian Marco Mura, l'avvocato difensore del 51enne, ha ricordato però come sia stato proprio il suo cliente ad avvertire gli agenti della questura. Alla fine il giudice Giancosimo Mura ha disposto la libertà per il sassarese, non prima, però, di ricordargli di stare alla larga dalla donna perché il divieto di avvicinamento rimane sempre valido.

