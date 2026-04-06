Sassari, controlli dei carabinieri durante le festivitàAnche pattuglie a cavallo
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Controlli dei carabinieri a Sassari durante le festività pasquali. I militari dell'Arma hanno impiegato in particolare i carabinieri della Stazione di Foresta Burgos, coi cavalli Primula e Polidoro. Presente poi anche una pattuglia in uniforme di rappresentanza a piedi. Per rafforzare il servizio di prossimità è stato schierato un presidio avanzato con la Stazione mobile a trazione elettrica. L'obiettivo, nel complesso, era fare specifici controlli nel territorio e nelle principali piazze del centro storico.