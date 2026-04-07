Seicento militari e 277 mezzi dispiegati dai carabinieri per i controlli durante le festività pasquali nel Sassarese. 1148 invece le persone identificate nel territorio nel corso di verifiche che hanno portato all'arresto di 5 individui, e al deferimento in stato di libertà di altri 8 per diverse fattispecie di reato. Sequestrate anche due armi durante le varie attività di perquisizione dell'Arma. Nell'ambito dei controlli stradali sono state 48 le contravvenzioni per infrazioni al codice della strada, 9 le contestazioni per guida in stato di ebbrezza alcolica, con il conseguente ritiro di 5 patenti di guida e il sequestro di 8 veicoli. 11 infine i rilievi sugli incidenti stradali, e 8 gli interventi in soccorso a persone in difficoltà.

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