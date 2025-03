La Confindustria del Centro Nord incontra il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia. Mercoledì sera a Villa Mimosa il dialogo si è focalizzato sulle principali problematiche del territorio, dai trasporti alle infrastrutture e all’energia, dal turismo alle soluzioni tecnologiche e informatiche, includendo anche i progetti per il rilancio del centro storico di Sassari e dell’area industriale di Predda Niedda.

L’iniziativa, dal titolo “Sassari città attraente e attrattiva: è possibile?”, aveva quattro temi di discussione: centro storico, sviluppo della costa del nord ovest, viabilità e infrastrutture, porti e aeroporti.

«Un incontro con gli associati di Confindustria che valuto molto interessante, produttivo e fecondo – questo il commento del primo cittadino -. Costituiscono una realtà che ci aiuterà a lavorare nel nostro territorio da punti di vista che da tempo non sono all’attenzione del quadro generale della città di Sassari, che è il vero tema. Ovvero ragionare in termini più ampi di area vasta e avere la forza di imprimere delle scelte. Questo è legato alle risorse che la Città metropolitana ci potrà garantire. Saranno le imprese che con le loro idee e iniziative ci permetteranno di rilanciare Sassari. Ho ricevuto quindi da Confindustria tante sollecitazioni. Adesso dovremo ritrovarci tutti insieme per parlare di obiettivi e di metodi».

Rinviata ad altra occasione l’esame delle problematiche relative all’area industriale di Porto Torres. «Ringraziamo il sindaco Mascia per la sua disponibilità: ci ha dedicato più tempo di quanto inizialmente previsto – ha detto alla fine Achille Carlini, presidente di Confindustria CNS –. È stato uno scambio di idee e di progetti a 360 gradi. Sono state toccate tematiche per noi particolarmente sensibili, che riguardano di fatto la ripartenza del nostro territorio. Il futuro è la Città metropolitana, che vedrà un lavoro di regia del Comune di Sassari. Siamo soddisfatti per le parole del sindaco che ci ha spiegato che finalmente si potrà fare sinergia con tutti i comuni della Città metropolitana, che costituirà una forte occasione di sviluppo dell’intero Nord ovest. Il primo cittadino ha inoltre assicurato grande disponibilità a interloquire con gli imprenditori in fase di pianificazione delle zone turistiche, auspicando il loro pieno coinvolgimento con progetti e interventi pubblico-privati».

