Tre anni fa a Sassari Giovanni Fiori, pensionato sassarese, perse la vita dopo essere stato investito da uno scooter guidato da un 35enne mentre attraversava la strada in corso Vico, all’altezza di via Gazometro. Il 78enne, subito ricoverato in codice rosso, morì poco tempo dopo in ospedale, il 4 maggio del 2023, a causa delle ferite riportate.

Oggi in tribunale a Sassari l’investitore, in sede di abbreviato, è stato condannato dal gup Gian Paolo Piana a un anno e al pagamento di una provvisionale da 10mila euro. Il pm Paolo Piras, in discussione, aveva sollecitato la pena di un anno e 4 mesi.

Ad assistere le parti civili erano gli avvocati Roberto Cocciu e Letizia Doppiu-Anfossi mentre l’avvocato difensore dell’imputato era Marco Palmieri.

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