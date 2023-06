Anas ha ultimato i lavori di risanamento conservativo e consolidamento strutturale del viadotto “Badde Olia”, sulla strada statale 131 nei pressi di Sassari, per un investimento di 4,8 milioni di euro.

Sabato 1 luglio si svolgeranno le prove di carico, poi la riapertura definitiva a partire dalla prossime settimana.

Per consentire le operazioni di collaudo la Statale sarà chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza del viadotto dalle 11 alle 18. Il traffico sarà deviato con le opportune indicazioni sulla Statale 127 e sulla viabilità urbana di Sassari.

I lavori rientrano in un ampio programma di riqualificazione del tratto nord della statale 131 finalizzato ad incrementare gli standard di sicurezza della principale arteria sarda.

