Bus-navetta, parcheggi e zone rosse a Sassari in vista del concerto di capodanno di Max Pezzali. Il Comune ha preparato un piano sicurezza per limitare il più possibile i disagi di residenti e automobilisti. Il 31 dicembre piazzale Segni, luogo dell’evento, sarà dichiarato zona rossa con divieto del traffico delle auto dalle 18 e i varchi d’accesso verranno transennati e presidiati dalla polizia locale. L’area in questione si trova tra via Di Vittorio, via Giagu, via Carlo Felice, via Raffa Garzia, via Wagner, via Coradduzza, via Gramsci e via Togliatti. All’interno della “red zone” sono state individuate un’area di sosta per persone con disabilità in via Nenni e aree di ristoro.

Per consentire l’accesso a piazzale Segni, Palazzo Ducale e Atp hanno elaborato un piano che dà la disponibilità di otto parcheggi di attestamento nel perimetro cittadino dove le persone potranno lasciare la propria auto. Da quel punto potranno usufruire del servizio di bus-navetta offerto sempre dal Comune in collaborazione con l’Azienda trasporti pubblici. Saranno utilizzabili il parcheggio del Tanit (coperto e scoperto) in via Caniga-via Predda Niedda, il parcheggio dell’Agenzia delle entrate a Piandanna, il parcheggio di via Budapest (fianco Conad), il parcheggio di via Camboni a Li Punti, il parcheggio di piazza Ortobene a Sant’Orsola Nord, il parcheggio di via Pirandello, il parcheggio dei bus in via Turati e il parcheggio di via Washington. Dalle aree di sosta, dalle 18 partiranno i bus di linea ATP i cui percorsi sono stati modificati per dirigersi verso la zona del concerto.

L’ultima partenza dai parcheggi è prevista per le ore 21. Le linee usate nel servizio sono N2 da Tanit, N1 da Piandanna, 6 da via Budapest, N2 da via Camboni, 4 da piazza Ortobene, 25 e 4 da via Pirandello, N1 da via Turati e da via Washington. Tutte le linee condurranno a via Vardabasso, tranne la linea 6 che collegherà il parcheggio di via Budapest con via Togliatti. Sul parabrezza dei bus dedicati sarà indicata la scritta “Concerto Max Pezzali”, così come nelle fermate in prossimità dei parcheggi sarà scritto “Partenza – Concerto Max Pezzali”. Le navette raccoglieranno i passeggeri dalle fermate lungo il percorso, con un tempo d’attesa che varia da 5 a 15 minuti. Nella corsia discendente da via Milano, per circa mezzo km, ci saranno gli autobus in arrivo da tutta l’isola e che porteranno a Sassari i turisti nella sera del 31. Tra via Milano e via La Malfa è stata inoltre predisposta un’area di sosta per i camper.

Per quanto riguarda i divieti, dalle 16 del 31 dicembre fino alle 6 del 1° gennaio non sarà consentita la vendita – anche nei distributori automatici – di lattine e bottiglie per asporto di qualsiasi bevanda, anche analcolica, così come a nessuno sarà permesso di introdurre lattine o bottiglie nella zona rossa. Ribadendo il divieto di consumo itinerante di bevande alcoliche previsto dal regolamento di Polizia urbana, i servizi di vendita e ristorazione da asporto dovranno utilizzare piatti, bicchieri, posate e contenitori esclusivamente in materiale biocompostabile. Per la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio è inoltre in via straordinaria prorogato fino alle 2 l’orario di diffusione della musica per bar e locali, a eccezione delle attività intorno all’area di piazzale Segni fino a una distanza di 500 metri che non potranno riprodurre musica dalle 18 del 31 dicembre alle 2 del 1° gennaio.

