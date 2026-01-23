Novità nella Città Metropolitana di Sassari. Gianfranco Ganau è stato nominato Capo di Gabinetto dal sindaco metropolitano, e primo cittadino del capoluogo turritano, Giuseppe Mascia.

L’ex presidente del Consiglio regionale, due volte sindaco di Sassari, dovrà, secondo la delibera, “coadiuvare il Sindaco e supportarlo nei processi partecipativi con la collettività e le istituzioni locali”. In più supportarlo “nell’elaborazione ed attuazione delle politiche di mandato, rappresentare il Sindaco in occasione di ricorrenze specifiche, curare i rapporti con altri organismi, enti e istituzioni”.

L’incarico, continua il documento, “dovrà essere svolto nell’ambito dell’Ufficio di Staff posto alle dirette dipendenze del Sindaco Metropolitano e, sotto il profilo gestionale, nell’ambito del Settore 1 “Affari Generali, Trattamento Giuridico del Personale, Affari Legali”, fermo restando il divieto di svolgere qualsiasi attività avente carattere gestionale".

Ganau era tra le figure di cui si parlava per ricoprire il ruolo di assessore regionale alla Sanità e che, due anni fa, si era ritirato dalla corsa al terzo mandato come primo inquilino di Palazzo Ducale. Intanto il sindaco metropolitano ha nominato l’ingegnere Giovanni Spanedda come direttore generale.

© Riproduzione riservata