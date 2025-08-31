Spreco e rifiuti in via Raffaello Sanzio a Sassari nel quartiere di Monte Rosello. Accanto ai cassonetti appaiono pacchi di pasta e confezioni di cibo integre abbandonate al suolo, forse lasciate lì da coloro che le hanno ricevute in dono da un ente di carità. Un gesto che ha provocato indignazione tra i residenti.

Ma la strada è nota anche perché da tempo vi si lascia di tutto facendola diventare una discarica. Come denuncia il presidente del Comitato di quartiere Gianmario Chelo: «Buttano con frequenza materiali edili, mattoni, porte, mobili, elettrodomestici e passeggini». Un elenco parziale dei lasciti degli incivili di turno a cui ora si aggiunge anche il cibo che avrebbe potuto e dovuto fare ben altra fine.

