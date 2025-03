È Cecilia Cherchi la nuova segretaria cittadina di Forza Italia a Sassari. La 39enne, di professione amministrativa, succede al commissario Vanni Azzena ed è stata eletta nella giornata di oggi al termine del primo congresso cittadino tenutosi all’Hotel Pegasus.

«Vogliamo ripartire», afferma, «e costruire un partito importante recuperando a puntare il terreno perso». Gli azzurri vengono da un periodo di appannamento elettorale ma, di recente, hanno visto l’arrivo di personaggi di peso tra le proprie file, da Mariano Mameli a Sergio Milia a Vincenzo Corrias.

«Ci sono stati nuovi ingressi e vogliamo ridare compattezza al partito». Alla riunione di stamattina, arrivata dopo quelle di Alghero, Ozieri e Porto Torres, erano presenti, tra gli altri, il consigliere regionale di FI Piero Maieli, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, l’ex primo cittadino di Sassari Nanni Campus, il segretario provinciale Giovanni Terrosu e il segretario regionale Pietro Pittalis. Quest’ultimo, vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, ha rimarcato la sua soddisfazione per la convocazione del congresso e invitato i presenti a non dare troppa centralità politica a Cagliari.

Il commissario uscente Vanni Azzena, anche consigliere comunale, ha ammesso di aver ricevuto l’indicazione di fare un passo indietro e non candidarsi, volendo poi ricordare i difficili anni vissuti. «Ho tenuto le redini del partito con grande fatica e determinazione, tenendo la porta aperta per chiunque volesse far parte dei forzisti. Ho accettato la candidatura di Cecilia Cherchi, perché ritengo che possa far bene il suo compito». E a proposito di consiglio comunale sassarese si parla di possibili nuovi indossatori della casacca di Forza Italia. «Ci stiamo lavorando- conclude Cecilia Cherchi- ma è prematuro per parlarne».

© Riproduzione riservata