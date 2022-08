Indagini a Sassari dopo la morte di un 62enne.

L’uomo è stato trovato privo di vita, sul divano della sua abitazione, mentre in cucina era scoppiato un incendio.

Da chiarire se il decesso sia avvenuto per intossicazione da monossido oppure se l’uomo abbia avuto un precedente malore.

L'allarme è scattato prima delle 15 quando alla centrale operativa del 115 è arrivata la segnalazione di un incendio in una abitazione in località Predda Niedda. Sul posto è subito arrivata una squadra dei vigili del fuoco, gli agenti della Squadra volante e il 118.

Entrati in casa hanno trovato la cucina in fiamme e il proprietario dell'abitazione, steso sul divano, privo di sensi. I vigili del fuoco hanno subito portato all'esterno dell'abitazione il 62enne, ma non c'era più nulla da fare, l'uomo era già morto.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte della Polizia.

