Novità a Sassari nei parcheggi e nel tracciamento degli stop. Sono la conseguenza dei lavori di manutenzione nelle vie cittadine portati avanti dal settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico con l’obiettivo di rendere gli spostamenti più sicuri e fruibili, soprattutto per i pedoni e le bici.

Dopo gli interventi di fresatura e bitumatura conclusi la scorsa settimana in via Civitavecchia, tra via Deffenu e via Galileo Galilei e in via Tempio tra via Roma e viale Dante, ecco arrivare i cambiamenti.

LE NOVITÀ – In via Civitavecchia, da via Deffenu a via Alghero, dove i parcheggi si trovavano in modo obliquo a sinistra, la disposizione sarà cambiata in linea a destra. In via Tempio invece, nella Zona 30 da via Roma a via Zanfarino dove gli stalli erano disposti in modo obliquo a sinistra, per l'impossibilità al momento di utilizzare un tratto di marciapiede a sinistra, si inserirà a destra, accanto al marciapiede, una fascia pedonale vicino alla quale saranno tracciati i parcheggi in linea, a pagamento. In questo tratto verrà portato avanti lo stop su via Diaz con lo scopo di migliorarne la visibilità. Ancora in via Tempio, da via Zanfarino a via Diaz, anche qui Zona 30, la sosta sarà cambiata su entrambi i lati e sarà portato avanti lo stop su viale Dante.

Altri lavori sono stati fatti, ad esempio nel cantiere che riguarda il marciapiede di via Cavour, da via Ozieri a via Mazzini, nel lato sinistro, mentre precedentemente sono stati compiuti lavori in quelli di via Civitavecchia, da via Deffenu a via Alghero in entrambi i lati, in via Tempio, tra via Roma e via Zanfarino, nel lato sinistro e da via Zanfarino a viale Dante nel lato destro; infine in via Alghero, da via Napoli sul lato destro.

Altri interventi saranno eseguiti su brevi tratti di marciapiedi in via De Nicola, via Catalacchino, viale Italia e via Londra.

