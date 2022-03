E’ finito all’ospedale dopo un volo di tre metri. L’uomo, per cause ancora da accertare, è precipitato dal balcone della propria casa, cadendo in piedi e procurandosi diversi traumi. L’incidente è accaduto questa mattina a Sassari, presso un’abitazione situata nella strada vicinale Ponte Brandinu - Funtana Niedda.

L’uomo probabilmente si è sporto troppo dal terrazzo, è bastato un movimento sbagliato o forse è scivolato, ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra. Sul posto è stata inviata l’ambulanza del 118 con l’equipe medica che una volta medicato il paziente, per la dinamica dell’incidente lo ha trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale civile del Santissima Annunziata di Sassari.

Si sospetta una frattura alla gamba. Sulle mani e sulle braccia anche alcune escoriazioni.

© Riproduzione riservata